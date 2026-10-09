Эковолонтеры проведут акции по раздельному сбору отходов в Подмосковье

Волонтеры экологических объединений проведут 10 и 11 октября акции по сбору отходов на переработку в пяти городах Московской области, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Жителей и гостей Подмосковья приглашают на акции по раздельному сбору отходов 10 и 11 октября. Участвовать могут как новички, так и те, кто регулярно сдает вторсырье. Организаторы объяснят порядок сбора на месте. Присоединиться можно и в качестве помощников.

Вторсырье необходимо заранее рассортировать по фракциям, вымыть, высушить и компактно сложить.

10 октября акции пройдут на трех площадках: • Королев — с 11:00 до 13:00, ул. Калинина, д. 6В; • Химки — с 12:00 до 13:00, ул. Германа Титова, д. 14к1; • Черноголовка — с 10:00 до 11:00, ул. Первая, д. 9а.

11 октября вторсырье будут принимать на двух площадках: • Домодедово — с 11:00 до 13:00, ул. Кирова, д. 15к1; • Мытищи — с 12:00 до 14:00, ул. Мира, д. 32/2.

Перед посещением необходимо уточнить у организаторов, состоится ли акция: возможны внезапные отмены.

Ранее министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко отмечал, что в регионе растет число людей, заинтересованных в экологической повестке и продвижении своих идей. Просветительская работа с детьми и взрослыми остается одной из приоритетных задач.

Развитие более осознанного потребления поддерживает нацпроект «Экологическое благополучие». Так, запущена Всероссийская акция по сбору макулатуры БумБатл, которая дает возможность проявить заботу о природе через сбор и сортировку бумаги. Чтобы присоединиться к акции, зарегистрируйтесь на сайте бумбатл.рф, сдайте макулатуру в удобном пункте и загрузите подтверждение в личный кабинет. Так вы тоже станете участником экодвижения.

Прием вторичных ресурсов — это важное мероприятие, которое предлагается расположить в удобных для жителей местах, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«(Это нужно — ред.) для того, чтобы мы могли максимально соблюдать, обеспечивать экологическую повестку, задавать новую культуру утилизации мусора», — сказал Воробьев.