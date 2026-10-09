Психолог Абашин рассказал, как перестать стесняться своих фотографий

Психолог Анатолий Абашин посоветовал отказаться от категоричных оценок своей внешности на фото и воспринимать кадр как память о моменте, сообщает «Абзац» .

По словам специалиста, собственное изображение на снимке может казаться непривычным: люди привыкли видеть себя в зеркале и воспринимают другой вид как искажение.

Абашин объяснил, что поиск недостатков и сравнение себя с людьми с другим строением тела ведут к разочарованию. Сосредоточившись на отдельных деталях, человек игнорирует общую гармонию и эмоцию кадра. Психолог рекомендовал воспринимать фотографию как целостную картинку, которая сохраняет момент или состояние.

«Если фото зафиксировало эпизод, то кадр получился. Если это вариант для блогеров, то можно выбрать из нескольких снимков. Еще есть один крутой лайфхак, он называется „правило трех секунд“. Мы три секунды смотрим на фото и пытаемся сфокусироваться на одной детали, которая нам нравится, на том, что выглядит супер. После этого мы перестаем атомизировать свое лицо», — подытожил эксперт.

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