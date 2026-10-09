Больницы Подмосковья получили 23 передвижных рентген-аппарата

Медицинские организации Московской области с начала 2026 года получили 23 передвижных рентген-аппарата стоимостью около 180,9 млн рублей. До конца года планируется поставить еще два аппарата, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Передвижные рентген-аппараты поступили в 18 медицинских организаций Подмосковья, в том числе в Серпуховскую, Химкинскую, Ступинскую, Клинскую и Красногорскую больницы. Такое оборудование позволяет проводить исследования маломобильным пациентам, в частности в отделениях реанимации, интенсивной терапии и травматологии.

«Для проведения качественной диагностики необходимо современное оборудование, поэтому мы продолжаем оснащать больницы региона. С начала этого года в медицинские организации региона поступило 23 передвижных рентген-аппарата на сумму порядка 180,9 млн рублей. До конца года планируем поставить еще 2 единицы такой медтехники», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Оборудование закупили по поручению губернатора Андрея Воробьева в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Поставки современной медтехники в медицинские организации региона продолжаются.

Доступная медицинская помощь — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Он заботится о возможностях для развития медицины по всей стране: строятся поликлиники, обновляются больницы, закупается современное оборудование, врачам помогают совершенствовать профессиональные навыки. В том числе местные хирурги стажируются в ведущих научных центрах, чтобы жители могли получать передовое лечение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы здравоохранения в регионе. Он отметил, что подмосковные больницы оснастили 12 рентген-аппаратами С-дуга.

«Стараемся, чтобы в каждом муниципальном образовании для пациентов была доступна современная медицинская техника. Так, с начала года мы оснастили наши больницы 12 рентген-аппаратами С-дуга», — сказал губернатор Андрей Воробьев.