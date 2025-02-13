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Сосудистые хирурги Долгопрудного спасли жителя Талдома от разрыва аневризмы и внезапной смерти

Из Талдома в больницу Долгопрудного поступил 69-летний пациент с диагнозом расслоение аневризмы брюшной аорты, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Патологию мужчине выявили по месту жительства, а вот оперироваться он был направлен в отделение сосудистой хирургии нашего стационара.

Как пояснили в Долгопрудненской больнице, аневризма брюшной аорты — опаснейшее заболевание, при котором артериальный сосуд расширяется, приобретая форму шара с истонченными стенками. И в такой ситуации возникает угроза его разрыва и внезапной смерти человека.

Во время обследования долгопрудненские медики, помимо аневризмы брюшной аорты, обнаружили еще и аневризмы обеих общих подвздошных артерий, также угрожающие разрывом. Пациент был доставлен в операционную.

Заведующий отделением сосудистый хирург Алексей Варин и ассистирующие ему врачи отделения успешно выполнили высокотехнологичную операцию по протезированию брюшной аорты и подвздошных артерий. Пораженные участки были заменены на синтетические сосудистые протезы. Операция длилась около трех часов.

На пятые сутки после операции мужчина был выписан и отправился домой под дальнейшее амбулаторное наблюдение талдомских докторов.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.