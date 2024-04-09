Состав подарочного набора для новорожденных расширен в Подмосковье

В Подмосковье родители новорожденных могут получить подарок от губернатора Московской области — коробку с вещами, необходимыми для первых месяцев жизни ребенка. В набор входят более 50 самых необходимых предметов для матери и ребенка: одежда, игрушки, комплект постельного белья, косметика для мамы и малыша, средства гигиены и другие товары. Теперь в состав коробки также входят светоотражающие наклейки для колясок и противоскользящий коврик для ванной, сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Мы проводим масштабную работу, направленную на повышение качества и доступности медицинской помощи. В регионе реализуется проект «Наша женская консультация», закупается новое оборудование, вводятся новые сервисы, например, индивидуальное сопровождение беременности и телемедицинские консультации. Важно заботиться не только о комфорте, но и о безопасности новорожденных. Именно поэтому мы приняли решение о расширении состава подарочного набора», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Получить подарочный набор могут родители, чей ребенок родился в Подмосковье и зарегистрирован в областном органе ЗАГС. При рождении двух и более детей подарки выдают на каждого малыша. Родители также могут выбрать денежный эквивалент подарка — 20 тыс. рублей. Заявление на выплату можно оформить, не выходя из палаты роддома, так же как и первые главные документы малыша.

Более подробно с системой родовспоможения Московской области можно ознакомиться на интернет-портале «Стань мамой в Подмосковье». Также в Подмосковье работает единый call-центр системы родовспоможения региона «Стань мамой в Подмосковье». Позвонить можно по телефону 8 (800) 550-30-03 ежедневно с 8:00 до 20:00. Звонок бесплатный.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.