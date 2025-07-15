Жители Подмосковья могут принять участие в фотоконкурсе

Продолжается второй Всероссийский фотоконкурс «Водные достояния России (лето) — 2025», организованный Федеральным агентством водных ресурсов. За короткий срок зарегистрировано уже более 1 000 работ. Минэкологии Московской области приглашает жителей региона поучаствовать в фотоконкурсе и поделиться кадрами, запечатлевшими великолепие водоемов и рек Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Всероссийский фотоконкурс направлен на привлечение внимания общественности к вопросам сохранения и бережного использования водных ресурсов России, а также на демонстрацию их уникальной красоты и многообразия. На конкурс поступают самые разнообразные работы, отражающие как гармоничное сосуществование человека и водной стихии в городской среде, так и первозданную красоту рек, озер и других водоемов.

Конкурс проходит в двух номинациях: «Водные объекты в инфраструктуре» и «Водные объекты в природе». Прием заявок завершается 18 июля 2025 года. Принять участие могут все совершеннолетние граждане, независимо от их профессионального опыта в фотографии. Принимаются как специально подготовленные для конкурса снимки, так и архивные кадры, запечатлевшие красоту водных объектов во время путешествий или семейных прогулок. Отметим, что на конкурс можно прислать кадры любых пресноводных объектов России, сделанные в летний период, за исключением — морей и соленых водоемов.

Итоги конкурса будут подведены не позднее 31 июля. Лучшие работы будут не только опубликованы на официальном сайте Федерального агентства водных ресурсов, но и войдут в ведомственный фотобанк. Кроме того, победители получат памятные призы.

Перед отправкой фотографий на почту konkurs@favr.ru, необходимо ознакомиться с положением о конкурсе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.