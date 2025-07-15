В Шатуре продолжается строительство школы № 2

На еженедельном совещании в формате ВКС под руководством губернатора Московской области Андрея Воробьева обсудили готовность образовательных учреждений к новому учебному году в Шатуре, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Главная задача для нас – завершить капитальный ремонт школы №2 в Шатуре», – отметил глава муниципального округа Шатура Николай Прилуцкий.

В настоящее время на объекте работают более 80 человек. Для того, что успеть выполнить весь объем работ в срок, пришлось перейти на двухсменный график работы.

В здании уже установлены новые окна, перегородки, выполнены штукатурные работы и стяжка пола. Продолжаются фасадные работы, завершается монтаж системы отопления и прокладка канализации, ведется монтаж электрики и слаботочки, укладка напольной плитки, установка подоконников и откосов, устройство вентиляции.

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева строители должны сдать объект не позднее 20 августа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.