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В Химках ремонтируют мост через реку Клязьма

В Химках продолжается ремонт моста через реку Клязьма. В областном Минтрансе сообщили, что сооружение ремонтируют в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — преемника нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На время работ специалисты полностью демонтировали основное сооружение, а для комфортного передвижения жителей рядом возвели временный надземный переход.

«На объекте уже обустроили новые опорные части, монолитные железобетонные открылки, слив и гидроизоляцию. Сейчас мостовики выполняют работы по сборке металлического пролетного строения», — сообщили в Минтрансе.

Мост расположен у жилого комплекса «Город Набережных». Он соединяет кварталы Клязьма и Свистуха.

В Минтрансе дополнили, что запустить рабочее движение по основному сооружению планируется уже этим летом.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что необходимо обратить особое внимание на ремонт мостов, расположенных на территории Подмосковья.

Также важно предсказуемо быстро ввести объекты в строй. Для этого нужна очень грамотная коммуникация с жителями, подчеркнул Воробьев.