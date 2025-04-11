Солнечногорск первым в Подмосковье внедрил QR‑коды для отзывов во всех больницах

Солнечногорск стал первым городским округом в Московской области, где во всех больницах, поликлиниках, амбулаториях можно оставить отзыв о лечении через QR-код. Об этом рассказал глава округа Константин Михальков.

Для удобства людей QR-коды разместили с двух сторон на дверях всех палат, стендах и кабинетах. Анкеты сократили и упростили. Пациент может поставить оценку и рассказать, что ему понравилось, а что нет.

«Мы — первые в Подмосковье, кто внедрил такую систему оценки через QR-коды. Спасибо губернатору Андрею Юрьевичу Воробьеву за поддержку инициатив, которые делают медицину ближе и качественнее для наших жителей», — сообщил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Оценить можно отношение медперсонала, качество питания, чистоту и другое. А также отметить — порекомендовали бы медучреждение близким.

Всю обратную связь обрабатывают в день поступления. Если пациент поставил ниже 5-ти баллов, с ним связываются и узнают, что было не так.

«В этот же день мы реагируем на все баллы ниже пяти. Мы обзваниваем пациентов и спрашиваем, что их не удовлетворило и пытаемся изменить, исправить ситуацию в кратчайшие сроки. Большинство отзывов приходят положительные. Особенно благодарят гинекологов, терапевтов», — рассказала заместитель главного врача по экспертизе качества медицинской помощи и оценке медицинской деятельности ГБУЗ МО «Солнечногорская больница» Валентина Лазуткина.

Для эффективной работы с пациентами в Солнечногорской больнице работает отдел по обращению граждан. Именно там обрабатывают и оперативно реагируют на все отзывы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона стоит задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.