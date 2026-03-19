Солитер в рыбе: вы уже его съели — что дальше?

Паразит (солитер) может попасть в организм, но такие случаи редки, а обычная термическая обработка полностью решает проблему, сообщила РИАМО врач-гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

«Солитер в рыбе действительно может выглядеть пугающе, но в большинстве случаев это не повод для паники. Чаще всего речь идет о личинках паразита, которые не всегда способны развиваться в теле человека. Тем не менее нельзя полностью исключать риск заражения, особенно если рыба была плохо приготовлена», — сказала Кашух.

Она добавила, что если съесть такую рыбу, паразит может попасть в организм и начать развиваться в кишечнике. Это может проявляться слабостью, нарушением пищеварения, снижением массы тела. Важно понимать: такие случаи встречаются значительно реже, чем принято считать.

«Хорошая новость в том, что солитер не любит высоких температур. При полноценной термической обработке — варке, жарке или запекании — паразит погибает. То же касается глубокой заморозки при соблюдении температурного режима», — рассказала врач.

