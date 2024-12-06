Сокращение больничных связано с злоупотреблением с их количеством

Введение новых правил оформления больничных листов, по мнению зампреда думского комитета по охране здоровья Алексея Куринного, направлено на предотвращение злоупотреблений с их количеством, сообщает Газета.ru .

Он объяснил, что изменения касаются не максимальной продолжительности больничного, а того, что врач может вывести лист на срок до 10 дней самостоятельно. При частых заболеваниях после трех дней необходимо будет пройти врачебную комиссию, что повысит объективность оценки состояния пациента.

По словам Куринного, это станет защитной мерой для борьбы с теми, кто безосновательно использует больничные. Особое внимание будет уделено медицинским учреждениям, где фиксируются пациенты, часто нуждающиеся в таком оформлении.

«Если состояние здоровья человека требует более длительного срока, естественно, врачебная комиссия продлит ему больничный лист», — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что комиссия сможет продлить больничный, если это действительно необходимо. Важно также, чтобы Минздрав провел разъяснительную работу о новых правилах, что увеличит нагрузку на врачебные комиссии в этих учреждениях.