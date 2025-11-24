«СОГАЗ-Мед»: первый шаг навстречу счастливому долголетию

По данным « СОГАЗ-Мед », 2,9 млн застрахованных в компании москвичей и жителей Подмосковья прошли диспансеризацию за 9 месяцев 2025 года. Более 4,5 млн были проинформированы о прохождении профилактических мероприятий страховой компанией. Из них 1,7 млн получили уведомление по СМС, 1,4 млн — по телефону, 889,4 тыс. — по электронной почте, а 422,3 тыс. — «Почтой России».

Михаил Г., бывший спортсмен, получил уведомление о диспансеризации по СМС. Еще пару лет назад он бы проигнорировал подобное сообщение, но год назад ушла из жизни его супруга. На попечении Михаила остались двое детей, появилось чувство двойной ответственности. Это заставило мужчину пересмотреть подход к собственному здоровью. Поэтому, когда Михаил получил сообщение от страховой, не раздумывая, обратился в поликлинику по месту прикрепления по ОМС. Несмотря на отсутствие жалоб и внешних признаков заболевания, результаты обследований насторожили врача. Михаила направили к узким специалистам на дообследование. В результате вовремя сделанная операция остановила развитие серьезного заболевания.

«Диспансеризация направлена на раннюю диагностику серьезных заболеваний», — говорит директор Московской дирекции компании «СОГАЗ-Мед» Д. С. Буров. — «И мы, как пациентоориентированная компания, уделяем огромное внимание информированию наших застрахованных. Чем больше людей мы проинформируем, тем выше будет охват населения медицинскими профилактическими мероприятиями». Такой подход позволяет существенно снизить финансовую нагрузку на здравоохранение, так как лечение заболеваний на ранней стадии менее затратно и более эффективно, чем в запущенных случаях и при наличии осложнений.

В разном возрасте граждане в рамках диспансеризации проходят разные виды исследований.

Например, с 18 до 49 лет мужчины и женщины имеют возможность проверить репродуктивное здоровье и при выявлении проблем воспользоваться передовыми методами лечения. Для женщин, в том числе, доступно проведение процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) бесплатно по полису ОМС. Многим парам это помогает осуществить заветную мечту стать родителями. Кстати, по сообщениям пресс-службы Минздрава Московской области, в Подмосковье с начала 2025 года с помощью процедуры ЭКО родились более 1, 5 тыс. детей.

Начиная с 40 лет в дополнение к базовым обследованиям женщины 1 раз в 2 года проходят маммографию. Благодаря высокой точности этот скрининг позволяет снизить риски и диагностировать рак молочной железы на начальной стадии. Исходя из исследований шведских ученых, опубликованных в British Medical Journal (BMJ), у женщин, пропустивших первую маммографию, риск смерти от рака груди повышен на 40%.

«В современном ритме жизни и условиях, где зачастую на первое место ставится карьерный рост и успех, женщины часто забывают о визитах к врачу и обследованиях, — рассуждает заместитель директора по защите прав застрахованных Московской дирекции компании «СОГАЗ-Мед» А. А. Данилов. — Именно поэтому регулярное информирование для многих наших застрахованных является своего рода сигналом, что пора сделать паузу и заняться здоровьем».

Мужчины в возрасте 45, 50, 55 и 60 лет в рамках диспансеризации имеют возможность сдать анализ на простат-специфический антиген (ПСА), который дает возможность выявить рак простаты при отсутствии симптоматики.

По сообщениям агентства новостей АБН24, в Подмосковье в 2025 году выявляемость онкологических заболеваний на первой стадии увеличилась на 4%. Это касается новообразований рта, груди, шейки матки, кожи, прямой кишки и других локализаций. «Рост постановки онкологических диагнозов не говорит о том, что люди стали чаще болеть, — поясняет А. А. Данилов. — Наоборот, это свидетельствует о росте информированности населения, своевременном прохождении скринингов и качестве проводимых обследований».

Важной составляющей профилактических мероприятий также является установление факторов риска, способствующих развитию хронических заболеваний. Поэтому в начале первого этапа диспансеризации пациенты заполняют анкету с вопросами о самочувствии, образе жизни, наличии хронических заболеваний, наследственной предрасположенности. На основе результатов анкетирования и стандартного скрининга врач может направить респондента на дополнительное обследование.

В завершение, если здоровье пациента не требует медицинских вмешательств, с ним может быть проведена беседа по выявленным факторам риска развития хронических неинфекционных заболеваний. При необходимости врач проинформирует о возможности развития определенных недугов и поможет скорректировать образ жизни. Например, даст рекомендации по отказу от вредных привычек, питанию и видам физической активности, показанным пациенту.

