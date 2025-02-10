Собянин рассказал о ходе строительства нового комплекса онкобольницы в Сколкове

Мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге рассказал о строительстве нового лечебно-диагностического комплекса Московской городской онкологической больницы № 62 в Сколкове. Через несколько месяцев планируется завершить основные работы по возведению здания.

На данный момент построено четыре огромных клинических комплекса: «Коммунарка», Логинова, Боткинская, Юдина.

«Вот последний такой комплекс — 62-й больницы — одной из ведущих онкологических клиник нашей страны. Люди сегодня находятся в стесненных условиях, поэтому мы приняли решение построить новый комплекс для этой больницы в Сколкове. Работы идут к завершению», — сказал градоначальник.

Впереди — поставка оборудования, его установка и настройка. Собянин поручил уделить этому вопросу особое внимание и вместе со строителями уложиться в установленный срок.

В составе нового комплекса онкобольницы № 62 откроют два современных корпуса общей площадью более 60 тыс. кв. м — амбулаторно-стационарный и операционно-реанимационный.

«Новый онкологический комплекс в Сколкове будет соответствовать передовым мировым стандартам. С его вводом мы завершим формирование каркаса московской онкослужбы, в которую входят также больницы в Коммунарке, Логинова, Боткина и Юдина», — заключил мэр.