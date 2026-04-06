«Соберись уже!». Что ребенку с СДВГ бесполезно говорить?

Детям с СДВГ сложно удерживать внимание не из-за упрямства — им нужны короткие задания, режим и минимум отвлекающих факторов, сообщила РИАМО детский невролог медицинского центра «Медин» Ольга Бутенко.

«СДВГ — одно из самых распространенных нейроповеденческих состояний у детей. Таким детям трудно удерживать внимание, сидеть спокойно и доводить задания до конца. Один из основных принципов — короткие и четкие задания. Большие задачи нужно разбивать на этапы. Вместо „сделай домашнее задание“ лучше сказать: „давай сначала решим три примера“», — сказала Бутенко.

Она добавила, что важен режим дня — повторяющееся расписание облегчает обучение. Полезны короткие перерывы каждые 15–20 минут с небольшой физической активностью.

«Нужно минимизировать отвлекающие факторы: убрать телевизор, шум, лишние предметы. Помогает визуальная поддержка — списки, карточки, таймеры. И очень важна позитивная обратная связь. Таким детям сложнее контролировать поведение, поэтому важно хвалить даже за небольшие успехи — это формирует мотивацию и уверенность», — отметила врач.

Бутенко уточнила, что также важно давать инструкции ребенку по одной. Когда он слышит сразу несколько задач, ему трудно удержать их в памяти. Гораздо эффективнее давать задания последовательно.

«Ребенок с СДВГ не ленится и не делает это назло, это особенности работы его мозга. При правильной поддержке, понятной структуре дня и терпении со стороны родителей такие дети успешно учатся и адаптируются», — рассказала невролог.

