Насилие к животным нередко отражает внутренние травмы и может указывать на будущие проявления жестокости к людям, сообщила РИАМО врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Ирина Крашкина.

«Существует хорошо документированная связь между жестоким обращением с животными в детстве и последующим насилием в отношении людей, так называемый „триадный синдром“: энурез, поджоги, жестокость к животным. Дети, пережившие насилие, могут воспроизводить его в будущем, особенно в ситуациях, где они чувствуют контроль», — сказала Крашкина.

Она добавила, что в некоторых случаях агрессия к животным может быть обусловлена не столько психопатологией, сколько дезадаптацией, алкоголизмом, острым психотравмирующим событием или даже искаженными представлениями о «дисциплине».

«Например, „собака не слушается — ее нужно проучить“. Однако, например, избиение парализованного животного выходит далеко за рамки „воспитания“ и указывает на патологическую агрессию», — отметила специалист.

Ранее мужчина избил собаку с отказавшими задними лапами рядом с домом на улице Юбилейной в подмосковном Подольске. На опубликованной записи было видно, что мужчина отобрал у собаки-инвалида кресло-каталку, на которой та передвигалась. Пес начал убегать. Мужчина догнал собаку, избил ее кулаками, а затем поднял и бросил на асфальт.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.