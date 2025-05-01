Сначала боль в желудке, а потом инфаркт: как маскируются болезни сердца

Врач-терапевт, кардиолог Андрей Кондрахин рассказал, что не первый год медики говорят о том, что болезни сердца «молодеют». Все чаще проблемы встречаются не только у пожилых, но и у молодых людей, которые не догадываются о них, так как эти болезни маскируются, сообщает «Вечерняя Москва».

Доктор обратил внимание, что кардиозаболевания могут «прятаться» под видом болей в других органах. Но и их диагностировать можно на ранних сроках.

«Без профессионального взгляда распознать их очень сложно. Но если сделать эхокардиограмму, то по ней сразу станет понятно, есть ли у человека болезнь сердца», — сказал Кондрахин.

По его словам, при заболеваниях сердца на ЭКГ сразу заметны изменения, связанные с болезнью. Также при диагностике они могут скрываться за разными ощущениями у больного, включая, например, боли в желудке.

«Второй показатель, который проявляется при заболеваниях сердца, — тропонин. Если его уровень повышается, то это без сомнений инфаркт», — предупредил медик.

Он подчеркнул, что если пациент испытывает боль в том или ином органе, например, в желудке, то ему нужно обратиться за первичным обследованием к терапевту. В таком случае обследовать человека начинают с рутинной диагностики: ЭКГ, анализы крови и мочи. А затем, если будут подозрения на заболевания, то назначат другие исследования.

Доктор напомнил, что даже врачи скорой помощи, которые приезжают к больному на вызов, начинают диагностику с эхокардиограммы.