Смертность от туберкулеза в Подмосковье снизилась на 8,3%

Смертность от туберкулеза в Московской области по итогам первого квартала 2026 года снизилась на 8,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Положительная динамика связана с ранним выявлением заболевания и применением эффективных методов лечения, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В Московской области сохраняется положительная тенденция в борьбе с туберкулезом. Региональные медучреждения продолжают совершенствовать систему ранней диагностики и терапии заболевания.

«Снижение смертности от туберкулеза — результат выверенной стратегии раннего выявления болезни и применения эффективных методов лечения. По итогам первого квартала 2026 года показатель смертности от этого заболевания сократился на 8,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — отметил главный фтизиатр Подмосковья, главный врач Московского областного клинического противотуберкулезного диспансера Сергей Смердин.

Он добавил, что высокие стандарты работы позволили Московскому областному клиническому противотуберкулезному диспансеру стать центром компетенций для медорганизаций региона, которые проходят сертификацию Национального института качества Росздравнадзора.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.