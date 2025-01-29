Смертность от туберкулеза в Подмосковье снизилась на 7,1% в 2024 году

В Московской области проводится большая работа, направленная на раннее выявление и лечение туберкулеза. Ведущим учреждением, оказывающим медпомощь пациентам с подтвержденным туберкулезом и подозрением на него, является Московский областной клинический противотуберкулезный диспансер. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«В регионе проводится комплексная работа, в том числе по повышению доступности диагностики и профилактике, благодаря которой нам удается достичь результатов в снижении смертности от туберкулеза. Так, в прошлом году смертность от заболевания снизилась на 7,1% и составила 1,3 на 100 тыс. населения», — сказал главный врач Московского областного клинического противотуберкулезного диспансера Сергей Смердин.

Он включает в себя 12 филиалов, а также 28 диспансерных отделений и туберкулезных кабинетов в составе больниц. Для оказания круглосуточной помощи больным туберкулезом в Московской области работают 6 стационаров с общим коечным фондом 900 коек.

Профессиональная работа медицинских специалистов позволила Московскому областному клиническому противотуберкулезному диспансеру стать центром компетенций для медорганизаций Подмосковья, которые в настоящий момент проходят сертификацию национального института качества Росздравнадзора.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается большая работа по модернизации медучреждений.

«Сегодня у нас в работе находится ряд поликлиник. Какие-то из них выходят из капитального ремонта уже в другом облике, с другим оборудованием, с потенциалом другим. Это, безусловно, привлекает, в том числе квалифицированные профессиональные кадры», — отметил Воробьев.