Смертельная зараза: подпольная стоматология может привести в морг

Если стоматологическое учреждение экономит на документах, то с высокой долей вероятности там пренебрегают и медицинскими стандартами, сообщил РИАМО главный врач стоматологической клиники «Персона» Максим Матюхин.

«Главная опасность — это систематическое пренебрежение стандартами и протоколами. Если клиника допускает нарушения в документальной части, высока вероятность, что она экономит и на других критически важных вещах», — сказал Матюхин.

Он добавил, что среди ключевых рисков — нарушения инфекционной безопасности.

«Это самый серьезный риск. Он может касаться некачественной стерилизации инструментов, использования дешевых и небезопасных материалов, несоблюдения санитарных норм в кабинете. Все это — прямой путь к риску инфицирования», — предупредил врач.

По оценке Матюхина, опасность представляет и неквалифицированный персонал.

«Классический случай, о котором известно: ассистент или гигиенист без должного образования и сертификата может незаконно вести прием и выполнять сложные манипуляции, например, по протезированию. Результат — некачественное лечение, осложнения и дополнительные траты», — рассказал специалист.

Он заключил, что еще один риск — использование несертифицированных материалов. Это отсутствие гарантий безопасности, биосовместимости и срока службы.

Ранее сообщалось, что около половины стоматологических клиник в России работают нелегально или с нарушениями закона: у них отсутствуют лицензии или регистрация в госсистемах мониторинга оборота товаров и лекарственных средств.

