Слышал движение глаз: в Москве спасли пациента с редким синдромом Минора

Врачи НИКИО прооперировали пациента с синдромом Минора, не прибегая к трепанации

Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова рассказала, что врачи из Московского научно-исследовательского клинического института оториноларингологии им. Свержевского успешно провели уникальную операцию по лечению синдрома Минора — редкого заболевания внутреннего уха, сообщает «Царьград» .

Пациент страдал от того, что ощущал звуки движения собственных глаз, биение сердца и работу кишечника.

«Специалисты оказали помощь мужчине, который на протяжении десяти лет мучился от синдрома Минора, вызванного врожденными аномалиями строения внутреннего уха. Пациент воспринимал звуки движения своих глазных яблок и ударов сердца, испытывал головокружения от столь громких звуков и терял равновесие при малейших движениях головы — и с каждым годом эти симптомы становились все более выраженными», — рассказала Анастасия Ракова.

Хирурги клиники выполнили «изоляцию» дефекта, используя передовой метод, который позволил избежать какого-либо воздействия на ткани головного мозга. Прежде подобные оперативные вмешательства требовали обязательной трепанации черепа.

По словам заместителя мэра, сразу после операции пациент почувствовал исчезновение всех беспокоивших его звуков, а уже через 72 часа сообщил о значительном улучшении чувства равновесия.

