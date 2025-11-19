Слизь, сужение бронхов, воспаление: что происходит с легкими при ХОБЛ

Врач Цагараева: отказ от курения может замедлить развитие ХОБЛ на 40–50%

При хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) длительное раздражение дыхательных путей у человека вызывает хронический отек и воспаление бронхиальных стенок, сообщила РИАМО врач-пульмонолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ольга Цагараева.

«Слизь начинает вырабатываться в избыточных количествах, бронхи сужаются, а мелкие дыхательные пути теряют способность эффективно проводить воздух. Возникают участки перерастянутой легочной ткани (эмфизема), что снижает обмен кислорода и углекислого газа», — сказала Цагараева.

По ее словам, со временем дыхание становится поверхностным, частым, человек ощущает нехватку воздуха даже при незначительных движениях. К одышке и кашлю добавляются свисты при дыхании, посинение губ и пальцев, быстрая утомляемость.

Она добавила, что многие воспринимают симптомы ХОБЛ как естественное следствие возраста или «плату за курение». Но именно раннее обращение к врачу позволяет замедлить развитие болезни и сохранить качество жизни. Диагностикой и лечением занимается пульмонолог.

Как уточнила доктор, современные методы терапии включают бронхорасширяющие препараты, облегчающие дыхание, противовоспалительные средства, физиотерапию и дыхательную гимнастику, обязательный отказ от курения.

Почему важно бросить курить

«Даже если заболевание уже диагностировано, прекращение курения может замедлить прогрессирование болезни на 40–50%, а на ранней стадии — полностью предотвратить тяжелые осложнения», — подчеркнула собеседница.

Курение — единственная причина, которую можно устранить. Отказ от сигарет не только останавливает разрушение легких, но и улучшает общее самочувствие. Через несколько недель после прекращения курения у человека уменьшаются кашель и количество мокроты, улучшается дыхание, повышается уровень кислорода в крови и снижается риск инфекций.

А через 1–2 года риск развития ХОБЛ и сердечно-сосудистых заболеваний существенно уменьшается.

Как облегчить отказ от курения

Врач посоветовала определить конкретную дату этого события и подготовиться к нему заранее.

«Прекращайте курение сразу, не снижая количество сигарет и не переходя на „легкие“ или электронные аналоги — они также вредны. Избегайте ситуаций, связанных с курением, и окружите себя людьми, поддерживающими ваше решение», — перечислила Цагараева.

Еще она рекомендовала найти замену привычке (это могут быть зеленый чай, прогулка, физическая активность). Главное — не ругать себя за срыв, ведь каждая новая попытка приближает к успеху. При необходимости нужно обратиться за помощью к врачу: современные методы никотинзаместительной терапии и медикаменты повышают шансы бросить курить в несколько раз.

Она пояснила, что ХОБЛ развивается медленно, но неуклонно. Основная причина — курение, и только осознанный отказ от вредной привычки способен реально изменить прогноз. Никогда не поздно бросить курить. Даже при диагностированной ХОБЛ отказ от табака способен остановить развитие болезни и вернуть человеку возможность дышать свободно.

Всемирный день борьбы против хронической обструктивной болезни легких проводится ежегодно в среду второй или третьей недели ноября по инициативе ВОЗ. В этом году он выпал на 19 ноября. ХОБЛ неизлечима, но правильное лечение позволяет замедлить развитие болезни.

