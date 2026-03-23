Слепни уже кусают: что происходит, когда придут комары, как защититься

Из-за раннего тепла насекомые активизировались раньше обычного, а появление комаров зависит от температуры водоемов, сообщила РИАМО врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филева.

«Слепни — двукрылые насекомые рода Tabanidae — чьи личинки проходят развитие в воде и прибрежной почве, отреагировали на повышение температур ускоренным метаморфозом и вылетом взрослых особей. Именно поэтому их укусы жители регионов ощутили на себе раньше среднестатистических сроков», – сказал Филева.

Она добавила, что массовый вылет комаров напрямую связан с установлением стабильного тепла и прогреванием стоячих водоемов, где обитают их личинки. Как только вода достигнет необходимой температуры, начнется появление нового поколения этих насекомых.

«В вопросах защиты от укусов научные данные указывают на высокую эффективность репеллентов на синтетической основе. Вещество диэтилтолуамид воздействует на обонятельные рецепторы насекомых, делая человека «невидимым» для них. Альтернативой выступает пикаридин, который обеспечивает длительную защиту и считается более безопасным для детей», – рассказала врач.

Филева отметила, что среди компонентов природного происхождения исследования выделяют пара-ментан-диол, получаемый из эвкалипта лимонного. Однако продолжительность его действия значительно ниже, что потребует более частого повторного нанесения.

