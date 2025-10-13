Сладость или гадость: «китайские конфеты» с маркетплейсов вызывают диарею

В российских школах наблюдается всплеск популярности «китайских конфет», приобретаемых подростками на маркетплейсах. Они содержат сорбитол — натуральный подсластитель. Употребление даже незначительного количества этих конфет может спровоцировать диарею и иные неприятные последствия для желудочно-кишечного тракта. Кандидат медицинских наук, врач-диетолог, гастроэнтеролог Маргарита Арзуманян рассказала о воздействии сорбитола на организм человека.

«Мы сорбитол знаем как пищевую добавку Е420. В принципе, он используется как подсластитель во многих продуктах диетической линейки, в витаминных комплексах он есть, в сладких напитках, его достаточно много в жвачках, в конфетах. Сорбитол — это известное слабительное, он вызывает диарею. Всегда ли он вызывает диарею? Нет, не всегда. Это зависит от индивидуальной чувствительности организма и от количества. То есть тут мы смотрим развитие дозозависимого эффекта. Поскольку мы не можем четко отследить количество поступаемого в организм сорбитола, а это может быть и жвачка, и конфетка, и напиток, и лекарства какие-то, поэтому лучше, конечно, исключать продукты с его содержанием», — отметила эксперт в эфире радио Sputnik.

По ее словам, сорбитол также часто используется в качестве эмульгатора и встречается в различных продуктах, включая консервы и колбасы, что обеспечивает его широкое распространение в нашем рационе.

Восприимчивость к сорбитолу варьируется, возможно развитие синдрома раздраженного кишечника. В первую очередь, человек может ощутить вздутие живота, повышенное газообразование, дискомфорт, диарею или учащенное мочеиспускание. В отдельных случаях наблюдалась и задержка мочеиспускания. Несмотря на то, что сорбитол считается безопасным, при превышении дозировки он может представлять опасность. Поэтому, обнаружив сорбитол в составе продукта, стоит тщательно взвесить необходимость его употребления, заключила Арзуманян.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.