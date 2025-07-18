Сладкий подвох: пирожки с вареньем могут сделать человека диабетиком

Если регулярно баловать себя пирожками с вареньем, в том числе малиновым, то можно заработать диабет второго типа, сообщила РИАМО врач-гастроэнтеролог, эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

«Регулярное употребление малинового варенья может повысить риск развития сахарного диабета второго типа. Нужно понимать, что это заболевание многофакторное и связано оно не только с погрешностями в питании, но и с генетической предрасположенностью, особенностями образа жизни», — сказала Кашух.

Она добавила, что большое количество варенья в рационе приводит к резкому повышению уровня сахара в крови. В ответ на это организм высвобождает много инсулина — гормона, который помогает клеткам усваивать глюкозу.

«Однако если регулярно съедать существенные порции варенья и других подобных десертов, то клетки со временем могут перестать реагировать на инсулин. Возникнет инсулинорезистентность. Поджелудочной железе при этом придется синтезировать больше инсулина, чтобы переработать то же количество глюкозы. Со временем орган может истощиться и перестать производить инсулин, что приведет к хронически повышенному уровню сахара в крови — гипергликемии», — предупредила врач.

Кашух подчеркнула, что такое состояние опасно для внутренних органов, кровеносных сосудов, нервной системы.

«Таким образом, регулярное и чрезмерное употребление малинового варенья, особенно в сочетании с другими факторами риска, со временем действительно может привести к сахарному диабету второго типа. Чтобы избежать болезни, полезно питаться разнообразно и сбалансированно, поддерживать физическую активность, контролировать вес, а чтобы не упустить проблемы со здоровьем — регулярно сдавать анализы и консультироваться с врачами», — посоветовала специалист.

День пирожков с малиновым вареньем отмечается 19 июля. Этот праздник был учрежден в 2015 году и посвящен вкусной и любимой многими выпечке с малиновой начинкой. В этот день принято печь и есть пирожки с малиновым вареньем, а также можно насладиться другими блюдами с малиной. Праздник совпадает с сезоном созревания малины, что делает его особенно актуальным.