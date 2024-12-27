Сладкие напитки и вода: диетолог рассказала, как не испортить Новый год алкоголем

Диетолог Панова: на Новый год лучше отдать предпочтению брюту или сухому вину

Диетолог и нутрициолог Ольга Панова заявила, что при соблюдении нескольких правил употребления алкоголя можно провести Новый год без неприятных последствий.

«Имеет смысл отдать предпочтение несладким алкогольным напиткам, допустим, сухому вину, шампанскому брют. Если выбираете крепкие напитки, то это должны быть чистые спирты без примесей и в небольших количествах», — сказала доктор в эфире радио Sputnik.

Кроме того, по ее словам, не стоит забывать о воде: она позволяет кишечнику меньше страдать от спиртных напитков. Также лучше ограничить любые сладкие коктейли, ликеры и настойки.

Крепкий алкоголь лучше разбавлять водой, льдом или соками без сахара.

Ранее врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина заявила, что некоторым людям лучше воздержаться от шампанского даже на Новый год: среди них — беременные и кормящие женщины, а также больные гастритом и дуоденитом.