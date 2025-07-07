Сладкая зависимость: эксперт объяснила тягу к сахару

Специалист по биохакингу Мария Молоствова заявила, что чрезмерное употребление сладкого может быть следствием многих причин: эмоциональных или физических, сообщает RuNews24.ru .

Первая из них — это заедание негатива. Когда человек переживает трудные времена, еда и особенно сладости могут стать утешением. К этому способу многие обращаются в моменты стресса, тоски или скуки.

«Существует эмоциональная зависимость от еды и, прежде всего, важно осознать, что еда не может решить наши проблемы», — сказала Молоствова. По ее словам, в этом случае стоит поискать другие способы справляться с эмоциями.

Еще одна причина — это недостаток калорий и жиров. Если рацион состоит в основном из «пустых» веществ, организм будет стремиться восполнить дефицит при помощи сладкого.

Третий вариант — это недостаток сна. Невыспавшийся человек может злоупотреблять сладостями. Особенно это касается женщин, страдающих от гормональных колебаний.