Жизненно важный препарат исчез из российских аптек

Компания-производитель Dr. Reddy’s Laboratories заявила, что в ближайший месяц поставок не будет. Они ожидаются не раньше второй половины августа. Причины такого решения не называются.

В конце весны о пропаже лекарства сообщили в Новосибирске, в начале лета — в Петербурге.

В основе «Сенаде» действующим веществом являются сеннозиды А и В. В РФ зарегистрированы три аналога — «Сенадексин», «Сеннагуд», «Сенналес-Русюро». В известных сетях интернет-аптек никаких из указанных препаратов нет в наличии.

С 2022 года поставки лекарств на основе сеннозидов А и В сильно сократились, уменьшились, поделился директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов. Также общий объем сеннозидов А и В в январе–мае этого года рухнул на 97% по сравнению с таким же периодом 2023 гола.

Собеседник уточнил, что в основном отечественный рынок формировал препарат «Сенаде». В прошлом году на него приходилось 84% от общего натурального объема лекарств на основе сеннозидов А и В, а ранее вообще практически 96%.