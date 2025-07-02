В Приморье вскрыли «технологию» откатов в энергетике

Бывший начальник управления технологического присоединения муниципального учреждения «Владивостокское предприятие электрических сетей» («ВПЭС»), его заместитель и другие сотрудники предстанут перед судом по обвинению в систематическом получении взяток от строительных компаний, сообщила пресс-служба прокуратуры Приморского края.

Как установило следствие, с сентября 2020 по апрель 2022 года чиновники занижали стоимость договоров на подключение объектов к электросетям, создав схему незаконного обогащения.

Прокуратура утвердила обвинения по трем статьям Уголовного кодекса: превышение должностных полномочий, получение взятки и получение взятки группой лиц в особо крупном размере. Среди фигурантов — бывший руководитель управления, его заместитель и рядовые сотрудники.

По данным ведомства, стоимость одного из договоров на технологическое присоединение была занижена почти на 13 млн рублей, а общая сумма полученных взяток превысила 8,5 млн рублей. Чиновники обеспечивали подключение многоквартирных домов во Владивостоке, в том числе в районе улиц Адмирала Горшкова и 2-й Поселковой.

«Преступная группа превратила служебное положение в доходный бизнес, нанося ущерб как бюджету, так и добросовестным предпринимателям», — подчеркивают в прокуратуре.

Теперь фигурантам грозит до 15 лет лишения свободы. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.