Скрытая угроза для сердца и легких: что такое легочная гипертензия?

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Легочная гипертензия (ЛГ) — коварное заболевание, при котором давление в легочной артерии превышает норму, создавая опасную нагрузку на сердце. Эта патология встречается у 1% населения, а после 65 лет частота возрастает до 10%. Интересно, что женщины сталкиваются с ЛГ в 4 раза чаще мужчин, сообщил РИАМО врач-кардиолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Денис Соколов.

Причины и механизмы развития болезни

В большинстве случаев ЛГ не является самостоятельным заболеванием, а развивается на фоне других патологий. Острая форма может возникнуть из-за тромбоэмболии легочной артерии, астматического статуса или сердечной недостаточности.

«Хроническая ЛГ часто сопровождает пороки сердца, миокардиты, хронические заболевания легких (ХОБЛ, астму), цирроз печени и системные заболевания соединительной ткани», — объяснил кардиолог.

Тревожные симптомы

Главный признак ЛГ — прогрессирующая одышка, которая сначала появляется при физической нагрузке, а затем и в покое. По мере развития болезни пациенты отмечают быструю утомляемость, слабость, головокружения, обмороки.

«При осмотре врач может обнаружить характерные изменения: синюшность кожи, деформацию пальцев по типу „барабанных палочек“ и ногтей в форме „часовых стекол“», — перечислил Соколов.

Современная диагностика

Выявление ЛГ требует комплексного подхода. Так, ЭКГ показывает признаки перегрузки правых отделов сердца. ЭхоКГ позволяет оценить размеры правого желудочка, более точно оценить его перегрузку и рассчитать давление в легочной артерии.

Рентген и КТ выявляют изменения в легочных сосудах, а катетеризация правых отделов сердца — «золотой стандарт» для точного измерения давления.

Лечение и прогноз

Терапия ЛГ направлена на устранение основной причины, снижение давления в легочной артерии, предотвращение тромбозов. В арсенале врачей — вазодилататоры, антикоагулянты, кислородотерапия. В тяжелых случаях рассматривается трансплантация сердца и легких.

«Прогноз зависит от стадии заболевания — при давлении выше 50 мм рт. ст. пятилетняя выживаемость составляет менее 50%. Однако ранняя диагностика и современные методы лечения позволяют значительно улучшить качество жизни пациентов», — отметил врач.

Важно помнить: при появлении необъяснимой одышки и усталости необходимо срочно обратиться к кардиологу. Своевременная диагностика — залог успешной борьбы с этим опасным заболеванием, заключил Соколов.