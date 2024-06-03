Скорая помощь Подмосковья присоединилась к празднованию дня защиты детей

В день защиты детей скорая помощь Московской области присоединилась к празднованию. Специальные бригады скорой помощи работали в парках Красногорска, Ликино-Дулева и Одинцова, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Фельдшеры и водители скорой помощи познакомили ребят со своей работой. Они рассказали, какое оборудование и для чего применяется, показали, что находится в «чемоданчике» медика. А еще они призвали детей следить за своим здоровьем.

Девочки и мамы задавали больше всего вопросов фельдшерам и медицинским сестрам. Мальчики и папы с удовольствием фотографировались в кабине водителя скорой помощи. В честь праздника ребятам даже разрешили нажать на кнопку включения сирены с мигалками.

Всем маленьким гостям вручили воздушные шарики с логотипом станции скорой помощи Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.