Ребенок растет рывками и когда кости растут быстрее, чем мышцы, в результате формируется сколиоз, сообщил РИАМО врач-травматолог, ортопед взрослый и детский, к. м. н., АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Николай Бацаленко.

«Сколиоз называют болезнью скачков роста у детей. Ребенок растет рывками, когда кости растут быстрее, чем мышцы. В результате чего происходит асимметрия, часть мышц перетягивает на себя ось позвоночника, что ведет к искривлению. Происходит ротация позвонков относительно своей оси, так называемая торсия, в результате чего формируется сколиоз», — объяснил Бацаленко.

Он добавил, что у взрослых причиной искривления чаще всего являются длительные вынужденные положения: долгая работа в офисе, за компьютером, отсутствие физической активности.

«Существует еще врожденная форма сколиоза. Она достаточно редко встречается. Лечение проводится в специализированных учреждениях путем оперативного вмешательства или индивидуального корсетирования ребенка», — рассказал ортопед.

Бацаленко объяснил, что существуют разные формы искривления позвоночника: S- и C-образные, а также разные степени выраженности от 1 до 4 степени болезни.

«При четвертой требуется оперативное вмешательство. Наиболее часто встречаются пациенты с 1, 2, и довольно редко — с 3 степенью сколиоза, которую также лечат в специализированных учреждениях», — отметил специалист.