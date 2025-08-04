Скачки сахара и бессонница: к чему может привести съеденный на ночь арбуз

Арбуз может стать причиной резкого подъема уровня глюкозы, ночных отеков и бессонницы, особенно у людей с диабетом и чувствительностью к сахару, сообщила РИАМО врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

«Арбуз — это продукт с высоким гликемическим индексом (около 75): он быстро повышает уровень сахара в крови. Для здорового человека это не опасно, но у людей, страдающих сахарным диабетом, арбуз может вызвать резкий скачок глюкозы», — сказала Демьяновская.

Она добавила, что механизм прост: содержащиеся в арбузе простые сахара (фруктоза и глюкоза) моментально всасываются в кровь. В ответ организм вырабатывает инсулин, но вечером чувствительность клеток к этому гормону снижается.

«Это может привести не только к скачку сахара, но и к его последующему резкому падению, что может вызвать чувство голода и нарушения сна. Еще одна причина не есть арбуз на ночь — его мочегонный эффект. Большое количество жидкости перед сном создает нагрузку на почки и может привести к отекам или бессоннице из-за частых походов в туалет», — предупредила врач.

Демьяновская отметила, что оптимальное время, чтобы полакомиться арбузом, — первая половина дня, когда физическая активность помогает организму быстрее перерабатывать сахара.

«Если очень хочется съесть кусочек вечером, стоит ограничиться небольшой порцией за 2–3 часа до сна, не сочетать арбуз с другими сладкими продуктами и обильным питьем», — заключила специалист.

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