Системная проблема: что происходит с организмом при избытке сахара

Регулярное переедание сладкого опасно не абстрактными «будущими» рисками, а конкретными нарушениями, которые формируются уже сегодня — от набора жировой массы до снижения чувствительности к инсулину, сообщила РИАМО врач-гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

Ранее первый замминистра сельского хозяйства РФ Елена Фастова заявила, что потребление россиянами сахара в разы превышает норму. Из-за этого в стране появился акциз на сахаросодержащие напитки.

«Регулярное избыточное потребление сахара создает системную проблему, прежде всего из-за высокой калорийности такой еды в сочетании с низкой питательной ценностью. Условные 400–500 ккал на 100 г продукта при минимальном содержании белка, полезных жиров, витаминов и минералов делают сахар источником пустых калорий. Такая пища в больших объемах закономерно вытесняет из рациона полноценные и полезные продукты», — рассказала Кашух.

Вместе с этим проблемой становится стабильный профицит энергии, который способствует росту жировой ткани и увеличению массы тела.

«Кроме того, частое употребление пищи с высоким содержанием простых углеводов провоцирует постоянную активацию поджелудочной железы и активную выработку инсулина. Хотя у здорового человека такие эпизоды естественным образом компенсируются, регулярная избыточная нагрузка на эту систему создает предпосылки для снижения чувствительности клеток к инсулину», — отметила врач.

Кашух уточнила, что совокупность факторов — рост жировой массы, особенно висцерального жира, снижение доли мышечной ткани и хроническая стимуляция инсулинового ответа — формирует основу для развития инсулинорезистентности.

«Это состояние в перспективе нарушает энергетический обмен и впоследствии может стать причиной развития метаболических расстройств, включая сахарный диабет второго типа. Таким образом, опасность представляет не разовое употребление сладкого, а его систематическое переедание», — заключила врач.

