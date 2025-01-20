Система гибкого расписания медучреждений показала эффективность в Подмосковье

«Пример тому, анализ работы расписания в Люберцах и Химках. Если говорить про Люберцы, одна только отработка расписания и привлечение специалистов из стационара позволило вдвое снизить количество обращений и жалоб. В Химках также создали гибкое расписание и увидели снижение потерь от неявки пациентов», — сказал Забелин

Забелин отметил, что аналогичный процесс управления расписанием перешел на больницы в пяти округах: Ногинск, Ступино, Волоколамск, Балашиха, Пушкино.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что уже в 2025 году в регионе начнут разрабатывать биотехнологические препараты. Компания «Биннофарм Групп» в год выпускает более 370 млн упаковок лекарств.

«В 2025 году здесь запустят сразу два новых проекта: учебно-научный центр, созданный вместе с МФТИ, и центр разработки биотехнологических препаратов. Чтобы работать было комфортно, для сотрудников построят жилые дома неподалеку, а в учебном центре откроют специализированную школу. К 2030 году здесь будут работать 400 специалистов, объем инвестиций в проект до 2028 года составит 16 млрд рублей», — подчеркнул губернатор.