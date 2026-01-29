Симптом болезни, а не плохой гигиены: с чем связан неприятный запах тела

Резкий, кислый или сладковатый запах тела может быть связан с гормональными сбоями, нарушением обмена веществ и хроническими заболеваниями, а не с недостаточным уходом, сообщила РИАМО врач-дерматолог, эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филева.

«Да, неприятный запах тела или отдельных его участков действительно может быть связан не только с недостаточной гигиеной, но и с состоянием здоровья. Запах формируется в результате взаимодействия кожных бактерий с потом и кожным салом. Если состав этих выделений меняется, привычный запах кожи тоже может измениться — стать резким, кислым, сладковатым или просто непривычным, даже при регулярном мытье и использовании средств гигиены», — сказала Филева.

Она добавила, что такие изменения нередко связаны с гормональными перестройками, сбоями обмена веществ, сахарным диабетом, заболеваниями печени или почек, а также с воспалительными и инфекционными процессами кожи и слизистых оболочек.

«Например, сладкий или „химический“ запах иногда появляется при нарушении углеводного обмена, а резкий запах, напоминающий аммиак, может указывать на накопление в почках токсичных продуктов обмена веществ», — отметила врач.

Филева уточнила, что запах изо рта также не всегда имеет стоматологическое происхождение. В некоторых случаях он связан с заболеваниями пищеварительной системы или органов дыхания.

