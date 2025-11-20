Сильное привыкание и разрушение легких: бывает ли безопасное курение

Врач Цагараева: вейпы и кальяны не могут быть безопасной альтернативой сигаретам

Современные электронные системы для курения многие считают безвреднее табака, он они не только не являются безопасной альтернативой сигаретам, но и могут вызвать тяжелые, иногда смертельные заболевания легких, сообщила РИАМО врач-пульмонолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ольга Цагараева.

Она напомнила, что принцип действия электронных сигарет основан не на сгорании, а на испарении жидкости, которая затем вдыхается пользователем. Внутри находится нагревательный элемент, картридж с жидкостью и батарея. При вдохе или нажатии кнопки жидкость нагревается, превращаясь в аэрозоль, который имитирует сигаретный дым.

«На первый взгляд кажется, что такая система безопасна: ведь жидкость не горит, а значит, не выделяет смолы и угарный газ. Однако состав этого „пара“ далек от безобидного. В растворах содержатся пропиленгликоль, глицерин, ароматизаторы, соли никотина, ацетат витамина Е и десятки других химических соединений, включая токсичные и канцерогенные. При нагревании эти вещества распадаются и образуют еще более опасные соединения, такие как формальдегид, ацетальдегид и тяжелые металлы — свинец, хром, никель», — сказала Цагараева.

Она напомнила, что «электронки» создавались как альтернатива тем, кто хотел бросить курить. Но многочисленные исследования, в том числе ВОЗ, показали: убедительных доказательств их безопасности и эффективности нет. А в некоторых случаях содержание токсичных веществ в аэрозоле таких сигарет даже выше, чем в дыме обычных.

«Особую опасность представляет заболевание под названием EVALI — „травма легких, связанная с употреблением электронных сигарет или вейпингом“. Оно развивается из-за вдыхания токсичных паров и приводит к воспалению и разрушению легочной ткани. В легких появляются участки некроза, они перестают насыщать кровь кислородом. У многих пациентов с EVALI врачи вынуждены удалять часть легкого или прибегать к пересадке, а нередко болезнь заканчивается смертью», — предупредила врач.

Самое большое число случаев EVALI связывают с использованием жидкостей, содержащих ацетат витамина Е. При наружном применении или приеме внутрь он безопасен, но при вдыхании в виде аэрозоля разрушает легкие, закупоривает альвеолы и вызывает острую дыхательную недостаточность.

Из чего состоит жидкость для «электронок»

Как уточнил доктор, производители указывают на упаковках, что их жидкости содержат только глицерин и ароматизаторы, но реально спектр веществ значительно шире. В составе находят альдегиды, летучие органические соединения, нитрозамины, диацетил, глиоксаль, метилглиоксаль, а еще соли тяжелых металлов и фармакологически активные добавки. Иногда в там обнаруживают даже лекарственные препараты, например, тадалафил, применяемый при эректильной дисфункции.

«Количество никотина в электронных сигаретах зачастую превышает указанное производителем. Особенно опасны устройства, использующие никотиновую соль: она не снижает зависимость, как утверждают маркетологи, а наоборот, усиливает ее», — подчеркнула пульмонолог.

Она пояснила, что соль позволяет никотину быстрее проникать через гематоэнцефалический барьер, вызывая более сильное привыкание. Для подростков это особенно опасно — под воздействием никотина страдают память, внимание и способность к обучению.

Также масла и ароматизаторы, входящие в состав жидкости, могут вызывать аллергические реакции, бронхоспазм и отек легких. Все это разрушает бронхи, повреждает альвеолы и снижает способность легких насыщать кровь кислородом.

Миф о «безопасном вейпе»

Несмотря на активную рекламу, большинство пользователей плохо понимают, что именно они вдыхают. Исследования показывают, что более 60% потребителей не знают, что их устройства содержат никотин.

«Маркетинг вейпов ориентирован на молодежь: яркий дизайн, сладкие вкусы, отсутствие запаха табака — все это создает иллюзию безвредности. Однако именно подростки становятся самыми уязвимыми: их дыхательная система и мозг продолжают формироваться, и воздействие токсинов приводит к необратимым последствиям», — пояснила собеседница.

В 2019 году в США была зафиксирована эпидемия EVALI: более 2,8 тыс. случаев болезни и свыше 60 смертей. Большинство заболевших — подростки. Врачи отмечают, что вейпы вызывают изменения легких, схожие с теми, что наблюдаются у курильщиков с 30-летним стажем.

Проблема электронных систем не ограничивается токсичным составом. Из-за отсутствия строгого контроля качества нередки случаи возгорания и взрывов устройств. Поврежденные аккумуляторы могут взорваться прямо во время использования, приводя к ожогам, травмам лица и рук, выбитым зубам.

Кальяны — не безопасная альтернатива

Некоторые полагают, что если электронные сигареты опасны, то можно заменить их кальяном. Но это еще одно заблуждение, — уточнила Цагараева.

По ее словам, при курении кальяна дым проходит через воду, но она не очищает его от токсинов. Один сеанс кальяна по количеству вдыхаемых вредных веществ может приравниваться к выкуриванию нескольких пачек сигарет. Кроме того, плохо обработанные трубки кальяна становятся источником инфекций.

Ежегодно в третий четверг ноября в ряде стран мира отмечается День отказа от курения. В этом году он выпадает на 20 ноября. Табачная эпидемия — одна из самых серьезных угроз для здоровья людей. Табак убивает почти половину употребляющих его. Цель этого дня — способствовать снижению распространенности табачной зависимости, вовлечение в борьбу против курения всех, профилактика табакокурения и информирование о его пагубном воздействии на здоровье.

