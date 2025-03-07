Школьники Подмосковья поздравили медиков скорой помощи с наступающим 8 марта

В подразделениях Московской областной станции скорой медицинской помощи в преддверии женского дня проходят поздравления с праздником всех сотрудниц подстанций. В этой традиционной весенней акции участвуют в числе других волонтеры и учащиеся школ, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Нас очень по-доброму поздравили с наступающим праздником талантливые ученики средней школы № 15 имени Бориса Флерова. Ребята, призеры и лауреаты городских и районных конкурсов чтецов, подарили коллективу массу положительных эмоций. Их поздравления были теплыми, яркими и очень трогательными. Особенно согрело наши души прочтение произведений литературы. Мы словно в театре побывали», — сказала заведующая Королевской подстанцией скорой медицинской помощи Юлия Сортова.

Медики-женщины 56 подстанций Подмосковной скорой, наряду с коллегами-мужчинами, круглосуточно находятся на переднем крае борьбы за состояние здоровья и жизни граждан. Поэтому такое внимание к их важной и ответственной работе вызывает у них только положительные эмоции. Они этого заслуживают по праву, и не только в праздники.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.