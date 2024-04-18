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Школа вязания для мам открылась в перинатальном центре Подмосковья

Мамы из отделения патологии новорожденных и недоношенных детей Видновского перинатального центра внимательно изучают актуальные тенденции вязаной моды. Шапочки, пледики, пинетки, игрушки согревают малышей и доставляют радость начинающим мастерицам. Удовольствие творчества разделяют более опытные рукодельницы из «Активного долголетия», сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Серебряные волонтеры Светлана Воронина и Нина Ищеркина регулярно приносят вязаные вещи для малышей из реанимации Видновского перинатального центра.

«Нашим мальчикам и девочкам носочки нужны буквально «с пальчик». Лучше всего гольфиками, чтобы не сползали. Наряжаем их еще и в шапочки, укрываем пледиками», — отметил заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных № 2 Дмитрий Подкопаев.

В импровизированной школе на очередном занятии, которое провели долголеты в отделении патологии новорожденных и недоношенных детей, мамы связали пинетки и носочки.

«Девочки с удовольствием приходят вязать. Делают яркие и нарядные ботиночки для своих малышей!» — поделилась одна из преподавателей школы вязания Нина Ищеркина.

На следующем занятии мамы будут вязать пледы из плюшевой пряжи для своих деток.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.