Школа хронической сердечной недостаточности работает в Мытищах

В поликлинике № 2 округа Мытищи регулярно проводятся занятия для тех, кому поставили диагноз «сердечная недостаточность». Эта болезнь требует осознанного подхода к лечению, сообщает пресс-служба администрации округа.

«На наших занятиях врачи объясняют, почему сердце не справляется с нагрузкой, как развиваются отеки, одышка, слабость и что происходит при несоблюдении рекомендаций. Когда человек понимает причину симптомов, он перестает паниковать и начинает действовать правильно. Один из ключевых факторов успешного лечения — дисциплина. В школе сердечной недостаточности учат контролировать жидкость и соль, следить за весом, дозировать физическую активность», — рассказала врач-кардиолог Виктория Ильинская.

Курс обучения состоит из пяти занятий, которые проводятся с понедельника по пятницу. Проходить обучение в группе могут одновременно 6 человек. Возраст пациентов, посещающих занятия в настоящее время, составляет от 60 до 80 лет.

Чтобы попасть на занятия, нужно обратиться к терапевту или кардиологу, который при наличии у пациента соответствующих симптомов и результатов исследований направляет его в кабинет хронической сердечной недостаточности. Принимающий там специалист проводит консультацию и дополнительную диагностику, и в случае подтверждения диагноза направляет на занятия в школу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что новое медицинское учреждение возведут в Мытищах. В регионе в рамках профильного нацпроекта уже построили ряд современных медицинских комплексов.

«Несколько лет назад это были перинатальные центры. Сейчас безусловно флагманом является детский медицинский центр. Строится в Балашихе, и приступаем к строительству в Мытищах», — сказал Воробьев.