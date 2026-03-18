Шило: тема наставничества в здравоохранении обрела новые очертания

Он отметил, что в системе здравоохранения не было ни одного поколения, которое бы не обсуждало тему наставничества. Что касается профсоюзов, то этот вопрос обсуждался всегда, были свои положения и подходы. Последние пять лет тема наставничества приобрела новые очертания.

«Мы видим, что молодые специалисты, приходящие на свое первое рабочее место, профессионально подготовлены, но каждое рабочее место имеет свои особенности. Чтобы адаптировать молодых специалистов, совместно с министерством здравоохранения был подготовлен приказ, в котором четко определено, кто может являться наставником», — сказал Шило.

Также он отметил, что не каждый опытный профессионал может быть наставником для молодых специалистов, и очень важно желание передать свой опыт. Для роста новых кадров, нужно чтобы новый работник получал поддержку от коллектива и чувствовал карьерный рост.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения. По его словам, задача властей — чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«Мы в Подмосковье уделяем внимание всему, что касается здоровья людей. <…> Цифровые технологии стали неотъемлемой частью повседневной работы наших врачей», — говорил губернатор.

