Шерсть и яйца: названы самые редкие и опасные виды аллергии

Аллергия — это серьезная реакция иммунной системы на вещества, которые обычно безопасны для большинства людей. По данным ВОЗ, около 20% населения планеты страдает от различных аллергий, сообщила РИАМО врач-аллерголог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Злата Ермакова.

«Наиболее распространенные среди них — аллергии на пыльцу, домашних животных, продукты питания, укусы насекомых и медикаменты», — добавила доктор.

Она уточнила, что аллергия на пыльцу, также известная как сезонная аллергия, затрагивает до 30% людей в некоторых регионах, вызывая чихание и зуд в глазах. Аллергия на домашних животных, в частности, на шерсть кошек и собак, встречается примерно у 10-20% людей, что может приводить к респираторным проблемам, таким как астма.

По словам Ермаковой, пищевая аллергия затрагивает около 6-8% детей и 4% взрослых. Наиболее распространены реакции на молоко, яйца, орехи и рыбу. Эти аллергии могут быть крайне опасными, вызывая анафилаксию — состояние, требующее немедленного вмешательства.

«Среди редких аллергий выделяются аквагенная крапивница, при которой появляется сыпь на коже при контакте с водой. Хотя точные цифры о ее распространенности неизвестны, случаи фиксируются в единичных процентах», — сказала собеседница.

Врач уточнила, что аллергия на холод и солнечный свет также встречается редко, а аллергия на латекс затрагивает около 1-6% населения, особенно у людей, работающих в медицине.

«Важно осознавать, что аллергические реакции могут варьироваться по тяжести. При возникновении симптомов следует незамедлительно обратиться к врачу для диагностики и разработки эффективного плана лечения», — предупредила специалист.

Она подчеркнула, что современные методы диагностики и терапии позволяют успешно управлять аллергиями, улучшая качество жизни и минимизируя риски осложнений. Осведомленность о своих аллергиях и правильные действия в случае их проявления — залог здоровья и безопасности.