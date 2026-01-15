Шаурма может быть опасна: кому нельзя есть любимое уличное блюдо

Шаурма не является опасным блюдом сама по себе, однако при некоторых заболеваниях пищеварительной системы от нее лучше отказаться или есть с осторожностью, сообщила РИАМО врач-гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

«Осторожность следует соблюдать людям с хроническими заболеваниями пищеварительной системы, в особенности — в периоды обострения хронических состояний, например, желчнокаменной болезни или панкреатита. В такие моменты жирная, острая или просто непривычная пища может вызвать дискомфорт», — сказала Кашух.

Она добавила, что людям, следящим за калорийностью рациона, имеет смысл обратить внимание на состав соусов — именно они часто незаметно увеличивают энергетическую ценность блюда. При снижении веса можно выбирать более легкие варианты заправок.

«В стабильном состоянии и при хорошем самочувствии небольшая порция качественной шаурмы безопасна и не несет рисков. Такое блюдо состоит из свежеприготовленного мяса, свежих соусов и разнообразия овощей и зелени. В таком виде блюдо считается сбалансированным, сочетая в себе белки, жиры, углеводы и клетчатку», — отметила врач.

Кашух подчеркнула, что главное — прислушиваться к собственным ощущениям и выбирать проверенные места, где соблюдаются базовые гигиенические нормы.

15 января во всем мире гурманы отмечают вкусный и сытный праздник — День шаурмы. Это не просто блюдо, а символ уличной еды, который объединяет континенты. Рецепт кажется простым, но в нем заключена многовековая история и множество региональных споров.

