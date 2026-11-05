«Шарлотку готовил?» Москвич засунул яблоко себе в анус, но пожалел об этом

В Москве хирурги извлекли яблоко из прямой кишки 40-летнего местного жителя. По словам мужчины, он просто решил развлечься, сообщает Mk.ru .

Инцидент произошел накануне в столичном районе Солнцево. Пациент признался медикам, что остался один дома и употреблял алкогольные напитки. Затем от скуки решил «поразвлечься» и засунул яблоко в задний проход. Однако покидать организм инородное тело никак не хотело и веселье москвича быстро прошло.

Врачи столичной клиники без полостной операции достали яблоко из москвича. Фрукт достали естественным путем при помощи локальной анестезии.

После беседы с врачами мужчина заверил, что больше никогда не будет экспериментировать со своим здоровьем.

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