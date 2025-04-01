Сезон простуд: терапевт рассказал о весенних болезнях

Врач-терапевт Андрей Кондрахин заявил, что этой весной россияне рискуют заразиться только «привычными» болезнями — это грипп, ОРВИ и легкая форма коронавируса, сообщает «Вечерняя Москва».

Роспотребнадзор не выявил в ходе постоянного эпидемиологического мониторинга новые вирусы.

«Вирусные заболевания стали более активно распространяться, потому что люди стали чаще бывать на свежем воздухе из-за хорошей погоды, больше двигаются, ходят по магазинам и появляются в общественных местах. Для весны это обычное дело — никаких новых и муштрующих вирусов не наблюдается», — сказал доктор.

По его словам, за зимние месяцы иммунитет подрывается из-за отсутствия солнечных лучей.

Среди несколько более серьезных угроз — бактериальные инфекции, в которые может перерасти обычная простуда, и пневмония. Ими можно заболеть, если плохо лечить вирусы.