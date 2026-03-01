Сезон активности клещей в России может начаться в третьей декаде марта

Россиян предупредили о скором начале сезона активности клещей. Первые случаи нападений обычно фиксируются в третьей декаде марта, однако точные сроки зависят от погодных условий и высоты снежного покрова в разных регионах, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

С начала 2026 года в 19 регионах страны зарегистрировано около 100 обращений по поводу укусов клещей — показатель в полтора раза меньше, чем годом ранее. Почти половина случаев зафиксирована в Краснодарском крае и Республике Крым. Пик активности традиционно ожидается с конца мая до середины июня, но в каждом субъекте он наступает по-разному.

В преддверии эпидсезона специалисты акцентируют внимание на профилактике: планируются акарицидные обработки общественных мест, территорий школ и летних лагерей. Также важна индивидуальная защита — использование репеллентов, специальных средств и одежды.

В Роспотребнадзоре напомнили, что при обнаружении клеща нужно аккуратно извлечь специальным приспособлением, поместить в емкость или плотно завернуть в бинт и в течение 72 часов доставить на исследование. Если сделать это самостоятельно не получается, следует обратиться к врачу.

Самой надежной защитой от клещевого энцефалита остается вакцинация. Прививки проводятся по основной или экстренной схеме.

