«Сердце разбухло, легкие утонули»: многодетный отец умер из-за халатности врачей

В Волжском Волгоградской области скончался 50-летний отец четверых детей Владислав С., он умер в больнице один в палате, когда его легкие и сердце, со слов родственников, буквально плавали в жидкости, сообщает V1.ru .

В июне у мужчины поднялась температура. Сначала родные не поняли, в чем дело.

«У него поднималась температура до 40 градусов. Мы вызывали скорую. Но скорая либо не приезжала, либо отказывалась его везти в больницу. Говорили, идите в поликлинику и лечитесь амбулаторно. Папе прописали антибиотики, но потом они перестали помогать. Мы стали вызывать скорую практически каждый вечер», — поделились дочки.

Только через месяц после начала заболевания мужчину положили в инфекционную больницу № 2 Волжского. Там пациенту сбили температуру, его состояние немного улучшилось, поэтому многодетного отца отправили домой. Но на следующий день после выписки ему стало хуже.

После того, как родные снова вызвали скорую помощь, больного сначала забрали в инфекционную, но там не положили и отправили в больницу Фишера в урологическое отделение. Медики сказали, что якобы температура от почек. Там он пролежал меньше недели.

После выписки у мужчины снова поднялась температура. После многочисленных жалоб дочерей их отца перевели в областную больницу № 1 Волгограда в кардиоотделение. Там пациенту поставили диагноз — инфекционный эндокардит. В начале августа у мужчины взяли бакпосев, который показал наличие в организме стафилококковой инфекции.

«У папы скапливалась жидкость в легких, ему ее выкачивали. Прописали антибиотики, папе становилось лучше, но там он заболел ковидом. Его опять перевели в инфекционную в Волжский, где он находился до 10 сентября», — добавили дочери.

Родные добивались, чтобы мужчину снова перевели в областную больницу № 1 Волгограда, но его оставили в Волжском. 15 сентября ему сделали рентген, показавший застой в легких, двухстороннюю пневмонию, а 29 сентября — УЗИ. У пациента было два литра жидкости в одном легком и литр в другом, он с трудом дышал.

Врачи ничем не смогли помочь пациенту, сказали, что хирурга у них нет, они вызовут его 30 сентября и откачают жидкость. Но утром 30 сентября Владислав С. умер, так и не дождавшись помощи.

Семья добивается уголовного наказания для врачей. Ситуацией заинтересовался глава СКР Александр Бастрыкин. Он приказал местным следователям доложить ему о ходе и результатах процессуальной проверки.

