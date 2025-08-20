Сердце остановилось на 10 минут: в Приморье врачи чудом спасли бойца СВО

В Приморском крае медики Находки совершили медицинский подвиг, вернув к жизни участника специальной военной операции, пережившего клиническую смерть. Его спасение стало возможным благодаря скоординированным действиям бригады скорой помощи, кардиохирургов и современной аппаратуре больницы, сообщает kp.ru со ссылкой на региональное правительство.

Мужчина средних лет прибыл домой в краткосрочный отпуск. Однако отдых был прерван внезапным приступом сильной боли в груди. Он успел обратиться в станцию скорой помощи, где его состояние резко ухудшилось и произошло самое страшное — остановка сердца, которая длилась 10 минут.

Пока бригада скорой помощи проводила реанимационные мероприятия, был оперативно подключен Территориальный центр медицины катастроф. Его специалисты дистанционно консультировали коллег по пути в больницу и подтвердили серьезность диагноза.

«Из-за обширного поражения сердечной мышцы у пациента развился кардиогенный шок — самое грозное осложнение инфаркта, с которым справляются далеко не все даже крупные федеральные центры. Это была реальная борьба за жизнь», — отметил заведующий отделением кардиологии Михаил Шевчук.

Решающую роль в спасении сыграли ангиохирург Дарья Егорова и анестезиолог Андрей Лях, которые экстренно провели оперативное вмешательство на сердце. Им ассистировали операционная сестра Марина Мареева и анестезист Ольга Журавлева. Для проведения таких операций находкинская больница располагает специально оборудованным блоком, оснащенным ангиографом, позволяющим с высокой точностью восстанавливать проходимость сосудов.

Благодаря усилиям врачей произошло невероятное: через две недели после тяжелейшего инфаркта и клинической смерти состояние военнослужащего значительно улучшилось, и он был выписан домой. Медики предоставили ему рекомендации и назначили плановую операцию через месяц для закрепления достигнутых результатов и предотвращения возможных рецидивов.