Сердечникам на заметку: чем полезно и опасно малиновое варенье

Врач Кашух: варенье из малины полезно для сердца, но вредно для зубов

Малиновое варенье действительно содержит антиоксиданты, полезные для сердца и иммунитета, но из-за высокого содержания сахара его регулярное употребление повышает риск кариеса, сообщила РИАМО врач-гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

«В состав малины входят антиоксиданты — вещества, которые защищают клетки от повреждения свободными радикалами. Они помогают укрепить иммунитет и снижают риск развития некоторых заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых», — сказала Кашух.

Она предупредила, что из-за большого количества сахара малиновое варенье повышает риск развития кариеса, может вызвать быстрый подъем сахара в крови, а в перспективе — привести к набору веса при регулярном употреблении этого лакомства.

«В целом варенье из малины — это не чудодейственное средство, способное помочь при серьезных заболеваниях. Если возникли неприятные симптомы, нужно обратиться к специалисту, а не искать „волшебные пилюли“», — подчеркнула врач.

19 июля будут праздновать День пирожков с малиновым вареньем. Этот праздник отмечают с 2015 года.