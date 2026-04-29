Сенатор Лантратова разъяснила порядок получения спецпитания

Зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Дарья Лантратова разъяснила, какие категории граждан могут получить специализированное питание и какие документы для этого нужны, сообщает RT .

Специализированное питание — это продукты с особым химическим составом, энергетической ценностью и свойствами, предназначенные для лечебных целей. В России оно доступно нескольким категориям граждан.

«Например, дети до 18 лет с установленной инвалидностью могут бесплатно получить лечебное питание в рамках набора социальных услуг. При этом важно, чтобы семья не отказалась от получения этой части набора социальных услуг (НСУ) в пользу денежной выплаты, иначе право на бесплатное питание теряется. Чтобы получить продукты, необходимо обратиться к педиатру в поликлинику по месту жительства, пройти обследования. По итогам врачебная комиссия выдаст заключение», — объяснила сенатор.

Она уточнила, что взрослым с инвалидностью федеральная гарантия не предусмотрена, однако в ряде регионов, включая Москву, Татарстан, Самарскую и Свердловскую области, действуют собственные нормы поддержки для пациентов, нуждающихся в паллиативной помощи. В этом случае требуется медицинское заключение и решение врачебной комиссии.

«В случае если вам отказали в получении питания, можно обратиться в Росздравнадзор», — отметила Лантратова.

Сенатор добавила, что ученики 1–4 классов обеспечиваются бесплатным горячим питанием, а льготные категории — двухразовым. В некоторых регионах также работает молочная кухня для беременных, кормящих матерей и детей при наличии медзаключения.

