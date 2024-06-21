Семеро медиков устроились на работу в Ленинском округе по программе «Приведи друга»

За первое полугодие 2024 года медицинское сообщество Ленинского городского округа пополнилось 127 новыми кадрами. Семеро из них пришли на работу в медучреждения округа по программе «Приведи друга», которая действует в Московской области с начала года. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

«Все семеро — сотрудники Видновского перинатального центра. Это пятеро врачей и двое специалистов из числа среднего медперсонала. Всего в это учреждение с начала года трудоустроились 38 медиков. Кроме того, 80 врачей и медсестер пришли работать в Видновскую клиническую больницу и 9 — в стоматологическую поликлинику», — добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что по условиям региональной программы «Приведи друга» сотрудники медучреждений могут получить выплату за содействие в привлечении специалиста: до 50 тыс. рублей — за врача и до 25 тыс. рублей — за фельдшера или медсестру. Премия выплачивается в два этапа: 50% — при трудоустройстве медработника и 50% — после того, как он проработает три месяца.

Под условия программы подходят привлеченные сотрудники, не работавшие в сфере здравоохранения Московской области на протяжении шести месяцев. Специалист должен быть трудоустроен на основную должность и на полную ставку.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.